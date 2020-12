Corriere Sport: «Gigio e il Milan, 7 milioni di euro non bastano»

Corriere Sport: Gianluigi Donnarumma non ha ancora trovato con il Milan l’accordo per il rinnovo di contratto

«Gigio e il Milan, 7 milioni non bastano» – così titola in prima pagina l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, che aggiunge: «trattativa in salita».

Donnarumma non ha ancora trovato il rinnovo di contratto, in scadenza il 30 giugno 2021. Mino Raiola, agente del baby classe ’99, avrebbe chiesto al Milan più soldi per l’ingaggio, quindi 1 milione in più rispetto ai 7 richiesti inizialmente.