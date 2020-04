Corriere Sport: «Allo sbando, è scontro tra FIGC e sanità»

Corriere dello Sport: martedì 14 aprile, è scontro totale tra FIGC e sanità. Gravina vorrebbe far ripartire il campionato ma…

«Allo sbando» – titola così in prima pagina il Corriere dello Sport. È scontro totale tra l’istituto superiore di sanità e Gravina, presidente della FIGC.

Quest’ultimo vorrebbe la ripresa dei campionati e avrebbe già avviato le procedure per la ripartenza anche dei rispettivi allenamenti. Al contrario l’ISS, in particolar modo Rezza, frena l’iniziativa: «Io non darei l’ok. L’emergenza coronavirus non si è ancora conclusa»