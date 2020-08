Corriere Sera: ore decisive per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, i dettagli

Corriere Sera: ore decisive per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera, o firma o salta tutto

Il Milan vorrebbe rinnovare il contratto a Zlatan Ibrahimovic e in queste ultime settimane ha dato sempre la priorità a tale trattativa, ma la fumata bianca tarda ad arrivare.

Il gigante svedese, come riporta il Corriere della Sera in edicola questa mattina, chiederebbe un ingaggio da 7,5 milioni di euro, vista la sua importanza all’interno del team di Stefano Pioli, ma il club di Via Aldo Rossi non si spingerebbe oltre i 5 milioni più bonus. Le prossime ore potrebbero essere decisive.