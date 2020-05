Corriere Sera: Ibrahimovic-Gazidis, pronto il face to face

Corriere Sera: Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano ed è pronto a parlare con Ivan Gazidis per discutere sul proprio futuro

Ieri sera Zlatan Ibrahimovic è tornato a Milano ed è giunto al centro sportivo di Carnago per svolgere, come da regolamento per i giocatori che giungono dall’estero, le due settimane di quarantena imposte dal governo.

A breve il gigante svedese se la vedrà in una sorta di face to face con Ivan Gazidis. Entrambi dovranno trovare un punto in comune per poter proseguire insieme il progetto Elliott. Lo riferisce il Corriere della Sera.