Corriere dello sport: “La coppa tiene tutti distanziati”

Corriere sport, internamente la questione relativa alle incongruenze di calendario relative alle squadre impegnate nelle semifinali di Coppa.

TUTTI DISTANZIATI- “Il 17 giugno a Roma si assegnerà il primo trofeo nel calcio dopo la pandemia. Eppure il clima delle quattro squadre in lizza non è certo dei migliori: e non cambierà. L’Inter calendario alla mano incrociato con il campionato vorrebbe invertire la propria semifinale con il Napoli ma Milan e Juve non ci stanno”.