Coronavirus, un rossonero compie gli anni e festeggia in quarantena

Un giocatore del Milan festeggia oggi 21 anni: un compleanno da passare a casa per colpa della quarantena

Emanuele Torrasi, centrocampista della Primavera del Milan, oggi compie 21 anni. Il club rossonero ha voluto fare al giovane metronomo gli auguri di compleanno con la seguente frase: «Un giorno festivo a casa, ma comunque da celebrare».

Per Torrasi, sano e senza alcun sintomo, sarà una particolare giornata di festa passando i propri 21 anni in quarantena a casa come il resto del Paese. Tutto il popolo rossonero si è unito per augurare al giovane milanista un buon compleanno.