Coronavirus, la buona notizia per Milano arriva dal Niguarda

Emergenza Coronavirus, una buona notizia anche per la città di Milano: oggi l’ospedale Niguarda ha chiuso una “nuova” terapia intensiva

Nonostante l’emergenza Coronavirus continua a bloccare l’Italia e soprattutto la regione lombardia, oggi una buona notizia per la città di Milano arriva direttamente dall’ospedale Niguarda dove è stato chiuso uno dei reparti di terapia in intensiva (uno di cinque) creati appositamente per la battaglia al Covid-19.

A comunicarlo è stato lo stesso ospedale: «L’emergenza non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia, ma una prima buona notizia c’è […] 27 posti letto che fino a pochi giorni fa avevano accolto pazienti in condizioni gravissime a causa del virus, sono ormai vuoti. Adesso il reparto verrà riorganizzato e sanificato per poter ripartire».