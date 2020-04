Coronavirus: il 4 maggio possibile inizio di ripartenza

Coronavirus: il 4 maggio potrebbe essere il giorno in cui il popolo italiano potrebbe riniziare la sua vita, ma si dovrebbe proseguire a tappe

Stando a quanto riporta l’edizione del Corriere dello Sera in edicola questa mattina, il giorno zero per poter ricominciare a vivere la propria vita, potrebbe essere il 4 maggio.

Per fronteggiare l’emergenza coronavirus, e non rischiare, si dovrebbe andare per gradi: a metà aprile potrebbe essere concesso ad alcuni settori dell’imprenditoria e del commercio di ricominciare a lavorare. Per uscire di casa, occorrerebbe aspettare ancora alcune settimane.