Cori razzisti Maignan, l’arbitro Maresca: «Ho provato sincero dispiacere per quei buu beceri». Le parole sull’episodio

A commentare il brutto episodio capitato durante Udinese-Milan ai danni di Maignan, ci ha pensato l’arbitro Maresca che ha prontamente sospeso la partita. Di seguito le sue parole all’Ansa.

PAROLE – «Mi sono comportato da fratello maggiore, ho provato sincero dispiacere per Maignan che era chiaramente colpito sul piano emotivo: che disagio ho provato per quei buu beceri… Fermo restando che il regolamento è chiaro, la linea dell’Aia e del designatore Rocchi non ammettono equivoci e io mi sono limitato a seguirli, come è mio dovere».