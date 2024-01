Cori razzisti Maignan, Weah: «Sono disgustato. Le azioni fanno più rumore delle parole» – FOTO

Cori razzisti Maignan, Weah: «Sono disgustato. Le azioni fanno più rumore delle parole». Il messaggio del bianconero

Timothy Weah, tramite una Instagram stories, ha testimoniato il suo pieno sostegno nei confronti di Mike Maignan che nel corso di Udinese-Milan è stato vittima di insulti razzisti. Il giocatore della Juve ha chiesto anche l’intervento della lega di Serie A.

MESSAGGIO – «Siamo tutti con te. Sono assolutamente disgustato per quello che è successo. Siamo nel 2024 e dobbiamo ancora assistere a queste stronzate. Serie A, le azioni fanno più rumore delle parole. Non c’è spazio per il razzismo».