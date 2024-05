Corazzi, previsione CHOC sul Milan: «Tutto l’ambiente fa pensare a questa cosa qui»

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio, Corazzi ha fatto la sua previsione sul Milan

LE PAROLE – «Io dico una cosa: mi sono sentito di espormi dicendo che il Napoli secondo me non arrivava fra le prime sei e che il Bologna sarebbe arrivato fra le prime sei. Io dico che secondo me il Milan non arriva fra le prime quattro l’anno prossimo. Basta, e qui cambiamo discorso. E’ presto, non sappiamo niente, ma tutto l’ambiente fa pensare a questa cosa qui».