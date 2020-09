Coppa Italia Primavera: ecco il prossimo impegno del Milan

Dopo aver sconfitto il Monza ai calci di rigore, la squadra di Federico Giunti affronterà la Fiorentina agli ottavi

Dopo la vittoria di oggi, conseguita ai calci di rigore contro il Monza, il prossimo impegno del Milan Primavera, allenato dall’ex centrocampista rossonero, Federico Giunti, affronterà la Fiorentina di Mister Alberto Aquilani.

Il match, valido per i quarti di finale della competizione, è in programma per mercoledì 16 dicembre 2020, allo stadio Gino Bozzi di Firenze in quanto, la Fiorentina di Aquilani, risulta testa di serie della manifestazione e subentrerà proprio dagli ottavi di finale.