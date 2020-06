Coppa Italia: Gonzalo Higuain salterà la sfida con il Milan

Il Pipita ha riportato un problema muscolare nell’allenamento odierno e non dovrebbe essere della partita di venerdì prossimo

Un fastidio accusato nel pomeriggio dovrebbe tenere Gonzalo Higuain lontano dalla sfida contro il Milan. L’ex della sfida, tornato alla Juve dopo un’esperienza tutt’altro che esaltante in rossonero, ha riportato un infortunio muscolare giudicato come leggero ma non abbastanza da permettergli di essere in campo tra poco più di una settimana.

Il Pipita era stato tra gli ultimi a rientrare in Italia ma mostrava un buono stato di forma alla ripresa degli allenamenti, tanto che una sua presenza della sfida di ritorno di Coppa Italia non sembrava affatto un’ipotesi campata per aria. Questo stop invece dovrebbe, molto probabilmente, tenerlo fuori.