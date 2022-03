Ascolta la versione audio dell'articolo

Coppa Italia fondamentale per il Milan: serve un trofeo in bacheca. I rossoneri non alzano una coppa dal lontanissimo 2016

Il Milan non vince nulla dal 2016 (la Supercoppa), e ora ha bisogno di un trofeo. Il progetto è serissimo e ha enormi potenzialità, ma per dare un’accelerata non c’è nulla di meglio che alzare qualcosa.

Ecco perché la Coppa Italia ha un significato fondamentale, un percorso alternativo alla corsa scudetto: il vero piano B della stagione. Lo scrive il Corriere della Sera.