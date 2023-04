Coppa Italia: alla Fiorentina il primo round contro la Cremonese

La Fiorentina vince la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Cremonese. Allo Zini finisce 0-2

La Fiorentina trionfa nella gara di andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Cremonese. Allo stadio Zini di Cremona finisce 0-2 con reti di Arthur Cabral e Nico Gonzalez.

Gara di ritorno prevista il prossimo 25 maggio al Franchi. Vantaggio considerevole per la squadra di Vincenzo Italiano per approdare in finale.