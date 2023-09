Il 10 settembre al via il nuovo format della Coppa Italia Femminile. Le possibili avversarie del Milan.

Nuovo format al via. Il 10 settembre inizierà la nuova Coppa Italia Femminile. Addio ai gironi eliminatori ci saranno direttamente gli scontri ad eliminazione diretta.

Il Milan di Ganz scenderà in campo come tutte le altre big di Serie A dagli ottavi in poi. Tra le possibili avversarie c’è una tra Verona e San Marino. Ai quarti possibile incrocio con il Sassuolo e ancora più avanti la rivincita il semifinale con la Roma.