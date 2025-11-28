Coppa Italia, per Allegri è un obiettivo: lo ha annunciato senza mezzi termini! Il Milan ha l’uomo giusto per il trofeo

Coppa Italia – Massimiliano Allegri non si nasconde, ha dichiarato che il trofeo nazionale rappresenta una grandissima occasione

La stagione del Milan non si concentra solo sul campionato. Massimiliano Allegri, l’allenatore livornese noto per il suo pragmatismo e la sua fame di trofei, ha lanciato un chiaro segnale in conferenza stampa, ponendo la Coppa Italia come un obiettivo primario per i rossoneri.

L’Interminabile Digiuno del Diavolo

L’interesse del Diavolo per la coppa nazionale è più che giustificato dalla storia recente del club. Sono trascorsi ben 22 anni dall’ultima volta che il Milan ha sollevato il trofeo, un’attesa lunghissima per un club abituato a dominare in Italia e in Europa. L’ultimo successo risale infatti al lontano 2003.

La ferita è ancora aperta per i tifosi del club meneghino, specialmente dopo l’ultima dolorosa finale. Lo scorso maggio, il Milan ha visto sfumare l’occasione di interrompere il digiuno, perdendo la finale contro il Bologna, all’epoca guidato da Vincenzo Italiano, l’allenatore siciliano noto per il suo calcio offensivo. Quella sconfitta ha lasciato un senso di incompiutezza che Allegri è ora determinato a cancellare.

Allegri: Il Re di Coppa per Spezzare l’Incantesimo

La presenza di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera è l’elemento che riaccende le speranze del club. Allegri, infatti, non è un tecnico qualsiasi: è universalmente riconosciuto come l’“uomo della Coppa Italia”.

Il suo palmarès nella competizione è impressionante: ha vinto il trofeo per ben cinque volte, un record assoluto tra gli allenatori italiani. Tutte e cinque le vittorie sono state conquistate alla guida della Juventus, dimostrando una particolare abilità nel gestire la formula della coppa e nel preparare i match a eliminazione diretta. Il suo know-how tattico e la sua mentalità vincente sono considerati l’arma segreta del Milan per puntare al successo nazionale.

Giovedì allo Stadio Olimpico contro la Lazio ci sarà il match valido per gli ottavi di finale, che si deciderà in gara secca.