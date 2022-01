Coppa d’Africa, Ballo-Tourè titolare con il Senegal: sfida allo Zimbabwe

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il terzino del Milan Fodè Ballo-Tourè parte titolare all’esordio del Senegal in Coppa d’Africa contro lo Zimbabwe

Fodè Ballo-Tourè parte titolare nel match d’esordio del Senegal in Coppa d’Africa contro lo Zimbabwe. Il terzino del Milan schierato come laterale di difesa in una formazione in cui spicca la presenza di Sadio Manè e del cagliaritano Keita Baldè.

Calcio d’inizio alle 14:00 ora italiana. Ricordiamo che il Senegal è inserito nel gruppo B insieme a Guinea, Malawi e Zimbabwe.