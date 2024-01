Coppa d’Africa 2024, Bennacer si scusa con i tifosi dopo l’eliminazione dell’Algeria: il toccante messaggio social – FOTO

A sorpresa l’Algeria è stata eliminata ai gironi della Coppa d’Africa. Sui social sono arrivate le toccanti parole di scusa ai tifosi di Bennacer

IL MESSAGGIO SOCIAL – «Non ho parole abbastanza forti per descrivere la mia delusione. Ho letto tutti i vostri messaggi di sostegno che mi toccano enormemente. Mi fanno rimpiangere ancora di più di non aver soddisfatto le vostre aspettative. È doloroso sentire tutto questo amore e non riuscire a soddisfarlo come dovrebbe. Indossare la maglia della Nazionale è più di una semplice responsabilità. Porta con sé l’amore e l’orgoglio per la nostra bellissima nazione. Purtroppo non siamo stati all’altezza della sfida. Siamo caduti ma non siamo sconfitti»