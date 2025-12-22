Coppa d’Africa iniziata: ecco tutte le date e gli orari dei match dei gironi. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il grande calcio internazionale non si ferma e i riflettori del mondo sportivo si spostano in Marocco per l’inizio della Coppa d’Africa 2025. Ieri, alle ore 20:00 italiane, ha preso ufficialmente il via una delle competizioni più affascinanti e imprevedibili del panorama globale, che vedrà le migliori selezioni del continente africano darsi battaglia per la gloria finale.

Un sospiro di sollievo per Massimiliano Allegri e Igli Tare

Una notizia fondamentale per il nuovo corso del Milan riguarda la disponibilità della rosa. Come riportato dalle ultime informative ufficiali, nessun giocatore rossonero sarà impegnato nel torneo. Questa è una variabile cruciale per Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per la sua capacità di gestire le risorse umane e ottimizzare la condizione atletica nei momenti chiave della stagione.

Poter lavorare a Milanello con il gruppo al completo permetterà al tecnico livornese e al nuovo DS del Milan Igli Tare, dirigente di grande carisma ed esperto conoscitore del mercato africano ed europeo, di preparare al meglio i prossimi impegni in Serie A. Mentre il Diavolo resta concentrato sul campionato, ecco il dettaglio dei gironi fornito dalle fonti ufficiali del torneo.

Calendario e Gironi: la fase a gruppi

La competizione si preannuncia infuocata sin dalle prime battute. Nel Gruppo A, il Marocco padrone di casa di Walid Regragui, commissario tecnico capace di portare i leoni dell’Atlante a una storica semifinale mondiale, ha esordito e vinto contro le Isole Comore. Nel Gruppo B, fari puntati sull’Egitto di Mohamed Salah, fuoriclasse del Liverpool e leggenda vivente del calcio africano, che sfiderà lo Zimbabwe il 22 dicembre.

Di seguito i raggruppamenti principali:

GRUPPO A : Marocco, Mali, Zambia, Isole Comore.

: Marocco, Mali, Zambia, Isole Comore. GRUPPO B : Egitto, Angola, Sudafrica, Zimbabwe.

: Egitto, Angola, Sudafrica, Zimbabwe. GRUPPO C : Nigeria, Tunisia, Tanzania, Uganda. Qui spicca la Nigeria di Victor Osimhen , centravanti letale e simbolo del calcio nigeriano nel mondo .

: Nigeria, Tunisia, Tanzania, Uganda. Qui spicca la di , . GRUPPO D : Senegal, RD Congo, Benin, Botswana. Il Senegal punta tutto su Sadio Mané , attaccante esperto e leader carismatico dei campioni in carica .

: Senegal, RD Congo, Benin, Botswana. Il punta tutto su , . GRUPPO E : Algeria, Burkina Faso, Guinea Equatoriale, Sudan.

: Algeria, Burkina Faso, Guinea Equatoriale, Sudan. GRUPPO F: Costa d’Avorio, Camerun, Gabon, Mozambico.

Le date chiave per il tabellone

Le sfide si susseguiranno senza sosta fino al 31 dicembre, data che chiuderà la fase a gironi con i match del Camerun. Per i tifosi dei rossoneri, la certezza di avere la rosa a disposizione di Allegri rappresenta un vantaggio competitivo enorme rispetto alle avversarie che perderanno pedine fondamentali. Igli Tare potrà così monitorare la competizione alla ricerca di nuovi talenti senza l’ansia di infortuni per i suoi attuali tesserati.