MN24 – Convocati Milan per la Roma, Allegri spiazza tutti! Due recuperi fondamentali, ci saranno anche loro due

Convocati Milan per la Roma: Allegri sorprende e a dispetto delle parole in conferenza stampa include nella lista anche Tomori e Jashari

Domani sera, il Milan ospiterà la Roma a San Siro per la 10ª giornata del campionato di Serie A Enilive. A margine dell’allenamento pomeridiano, sono arrivate novità importanti sul fronte dei convocati in casa rossonera, in un momento cruciale per Massimiliano Allegri.

Convocati Milan, il ritorno a sorpresa di Fikayo Tomori

Stando a quanto appreso dalla redazione di Milannews24, c’è stato un recupero lampo in difesa: nonostante la sua assenza fosse data «praticamente per scontata», Fikayo Tomori stringerà i denti e «ci sarà contro la Roma».

Al netto del problema al ginocchio rimediato nell’ultima gara, il difensore inglese rientra tra i convocati di Massimiliano Allegri. Una notizia fondamentale per la retroguardia rossonera, visto che lo stesso Allegri in conferenza aveva paventato l’assenza del suo pilastro difensivo.

Jashari rientra, Giménez si ferma

Rientra tra i convocati anche il giovane centrocampista Ardon Jashari, il cui impiego in panchina era stato messo in dubbio dallo stesso allenatore. La sua presenza offre un’opzione in più al tecnico.

Discorso inverso, invece, per Santiago Giménez: l’attaccante messicano è «costretto ad alzare bandiera bianca» a causa del problema alla caviglia e non farà parte della squadra.

A sorpresa, e nonostante l’annuncio in conferenza stampa del mister, non risultano convocati neanche i giovani Diego Sia ed Emanuele Sala, che dovranno attendere un’altra occasione per aggregarsi alla Prima Squadra.