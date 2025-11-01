Infortunio Jashari, tabella di marcia stabilita con Allegri: svizzero pienamente recuperato ma c’è una novità in vista della Roma. Ecco quale

Infortunio Jashari, lo svizzero è recuperato ma non andrà in panchina con la Roma perchè indietro di condizione: ci sarà a Parma

Il Milan continua a gestire con estrema cautela i rientri dei giocatori infortunati, nonostante l’emergenza che sta colpendo la rosa. Per la sfida di cartello di domani sera a San Siro contro la Roma, l’allenatore Massimiliano Allegri dovrà fare a meno di diversi elementi, tra cui il giovane centrocampista Ardon Jashari.

Nonostante il rientro in gruppo negli scorsi giorni, il Milan e lo staff medico hanno deciso di non forzare i tempi. Come riportato da Gazzetta.it, «Jashari non andrà in panchina perché la sua condizione non è al massimo».

Infortunio Jashari, la cautela per il pieno recupero

Questa decisione evidenzia la volontà del club di evitare qualsiasi rischio di ricadute, specialmente considerando che Jashari è stato lontano dal campo per un periodo significativo. La priorità è un recupero totale e non affrettato, per consentire al giocatore di integrarsi pienamente negli schemi e negli automatismi della squadra che, come notato da molti analisti, ha già trovato una sua fisionomia.

Per Jashari, l’obiettivo è ora la prossima trasferta. Il centrocampista svizzero «spera di essere a disposizione sabato a Parma». La partita contro il Parma, in programma la settimana prossima, è considerata la data più probabile per rivedere il giovane talento tra i convocati, pronto per ricevere eventualmente il primo minutaggio in campionato in un contesto meno stressante rispetto al big match di San Siro.