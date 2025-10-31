Milan Roma, Jashari ed Estupinan convocabili per domenica! I due sono tornati in gruppo. Segui le ultimissime

Arrivano finalmente buone notizie dall’infermeria di Milanello per Massimiliano Allegri, il capo allenatore del Milan, in vista del difficile scontro casalingo di domenica sera contro la Roma. La lunga lista di infortunati che ha attanagliato il Diavolo in questo avvio di stagione comincia a sfoltirsi: Pervis Estupinan e Ardon Jashari hanno completamente recuperato dai rispettivi problemi fisici e sono tornati ad allenarsi in gruppo con i compagni.

🔙 Recuperi Cruciali per la Panchna Lunga del Diavolo

Come riporta il quotidiano sportivo Tuttosport nell’edizione odierna, entrambi i calciatori sono ora convocabili per il big match di San Siro. Il loro rientro offre un respiro di sollievo ad Allegri e al DS Tare, l’esperto dirigente rossonero, che potranno contare su alternative in più dalla panchina, fondamentali in un momento di grande affaticamento per la rosa.

Pervis Estupinan , il terzino sinistro ecuadoriano noto per la sua corsa inesauribile e la spinta offensiva, si era infortunato alla caviglia durante gli impegni con la sua nazionale nella sosta di ottobre, saltando diverse partite di campionato.

, il noto per la sua e la spinta offensiva, si era infortunato alla durante gli impegni con la sua nazionale nella sosta di ottobre, saltando diverse partite di campionato. Ardon Jashari, il giovane centrocampista svizzero arrivato in estate, è stato costretto ai box per un periodo ben più lungo, da fine agosto, a causa di una frattura del perone rimediata in un scontro di gioco in allenamento proprio con l’attaccante Santiago Gimenez. Un infortunio serio che lo ha tenuto lontano dal campo per oltre due mesi.

⏱️ Minutaggio Controllato e Ritorno in Piena Forma Post-Sosta

Nonostante la ritrovata idoneità alla convocazione, è probabile che entrambi i giocatori avranno un minutaggio ridottocontro i giallorossi. In particolare, per lo svizzero Jashari il cui recupero è stato più lungo e complesso, l’obiettivo primario è ritrovare la migliore condizione fisica con cautela.

Il piano dello staff medico dei rossoneri e del tecnico Allegri è quello di reinserire gradualmente i due calciatori, sfruttando la prossima sosta per le Nazionali come un vero e proprio “mini-ritiro” per ritrovare il ritmo partita. La possibilità di avere a disposizione sia Estupinan che Jashari (quest’ultimo una preziosa alternativa a centrocampo) è una iniezione di fiducia per il Milan, che potrà gestire meglio le rotazioni in vista di un ciclo di partite cruciali.