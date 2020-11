Convocati Milan contro il Lille: torna Castillejo, out Calabria

Convocati Milan contro il Lille: ecco le scelte di Stefano Pioli per la sfida di questa sera valevole la terza gara di Europa League

Questa la lista dei convocati diramata da Stefano Pioli a poche ore dalla sfida, valevole la terza giornata della fase a gironi di Europa League, tra Milan e Lille in programma questa sera a San Siro. Calabria out per colpa di un infortunio, torna invece Samu Castillejo. In avanti Rebic alla seconda convocazione consecutiva.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarușanu.

DIFENSORI: Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Kjaer, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali.

ATTACCANTI: Ibrahimovic, Leao, Maldini, Rebic.