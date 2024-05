Convocati Milan per il Cagliari: le decisioni su Jovic e Okafor

MN24 – Convocati Milan per il Cagliari: le decisioni UFFICIALI su Jovic e Okafor in vista della partita di stasera

Questa sera il Milan scenderà sul terreno di gioco di San Siro per la sfida contro il Cagliari, gara valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A. Sono arrivate le decisioni ufficiali su Jovic e Okafor.

Il serbo era ormai assente da diverse partite mentre lo svizzero in settimana doveva smaltire una botta rimediata nella sfida contro il Genoa. Tuttavia come appreso da Milannews24, entrambi saranno regolarmente convocati per la partita di stasera così come Theo Hernandez e Leao (che però partiranno dalla panchina).