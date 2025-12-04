Convocati Lazio per il Milan: le scelte di Sarri in vista del match di Coppa Italia. L’elenco completo

Convocati Lazio, Il tecnico biancoceleste dirama la lista per la sfida dell’Olimpico in Coppa Italia: torna Cancellieri. L’elenco completo

A poche ore dal fischio d’inizio dell’atteso ottavo di finale di Coppa Italia contro il Milan, Maurizio Sarri ha sciolto le riserve diramando l’elenco dei calciatori convocati. La notizia principale riguarda l’infermeria: il tecnico biancoceleste deve fare a meno di Elseid Hysaj, costretto al forfait e non inserito in lista, ma può sorridere per il ritorno tra i disponibili di Matteo Cancellieri, che offre una soluzione in più per le rotazioni offensive.

Per la porta, oltre al titolare Provedel, ci sono Mandas e il giovane Furlanetto. Il pacchetto arretrato, pur orfano del terzino albanese, si affida ai senatori come Romagnoli, Marusic e Patric, affiancati dalla spinta di Nuno Tavares e Lazzari. A centrocampo, Sarri porta con sé muscoli e geometria con Guendouzi e Vecino a guidare il reparto insieme a Basic e ai nuovi innesti. Abbondanza in attacco: oltre al rientrante Cancellieri, ci sono tutte le bocche da fuoco, da Zaccagni a Castellanos, passando per l’esperienza di Pedro e la freschezza di Isaksen e Dia. La Lazio è pronta alla battaglia.

Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;

Difensori: Gila, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Basic, Belahyane, Dele-Bashiru, Guendouzi, Vecino;

Attaccanti: Castellanos, Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni, Cancellieri.

QUOTE LAZIO MILAN – Continua il cammino in Coppa Italia per i rossoneri, chiamati a superare la Lazio e centrare la qualificazione ai quarti di finale.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.