Convocati Italia U17: ci sono due giovani calciatori del Milan

Convocati Italia U17, il ct Bernardo Corradi convoca due calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Prosegue il cammino di avvicinamento della Nazionale Under 17 verso la fase finale dell’Europeo di categoria in programma da mercoledì 17 maggio a venerdì 2 giugno in Ungheria, dove è stata inserita nel gruppo B insieme a Serbia, Spagna e Slovenia.

Gli Azzurrini, dopo aver terminato a punteggio pieno il gruppo 8 della prima fase di qualificazione in Finlandia, hanno chiuso la fase élite, svoltasi a Cipro, in vetta al gruppo 6 insieme all’Irlanda (7 punti), piazzandosi al 2° posto per il criterio dei gol fatti (7 contro gli 8 degli irlandesi a parità di differenza reti: 4).

Il tecnico Bernardo Corradi ha convocato 22 calciatori, tutti classe 2006 ad eccezione di Mattia Liberali (Milan) e Giorgio Vezzosi (Sassuolo), entrambi 2007, per una tre giorni di raduno, da lunedì 17 a mercoledì 19 aprile, presso il Villaggio Azzurro di Novarello.

L’elenco dei convocati:

Portieri: Diego Mascardi (Spezia), Nicholas Scardigno (Sampdoria);

Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Antonio De Luca (Napoli), Vittorio Magni (Milan), Filippo Pagnucco (Juventus), Edoardo Sadotti (Fiorentina), Mohamed Soldà (Fiorentina), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Andrea Zilio (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Carfora (Benevento), Lapo Deli (Fiorentina), Cosimo Fiorini (Zurigo), Gabriele Finocchiaro (Juventus), Gabriele Paolocci (Lazio), Jacopo Simonetta (Spal), Matteo Venturini (Inter);

Attaccanti: Giacomo De Pieri (Inter), Seydou Fini (Genoa), Mattia Liberali (Milan), Manuel Pisano (Bayern Monaco), Tommaso Rubino (Fiorentina).