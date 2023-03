Convocati Italia U16: ci sono tre giovani del Milan

Convocati Italia U16, il ct Bernardo Corradi convoca tre calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Un mese dopo i netti successi (5-1 e 6-0) nelle due amichevoli con l’Albania, la Nazionale Under 16 ‘alza l’asticella’ ospitando la Germania in una doppia sfida in programma venerdì 24 marzo (ore 15, diretta streaming sul sito FIGC) al Centro Tecnico Federale di Coverciano e lunedì 27 marzo (ore 11) al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Due test probanti per valutare la crescita degli Azzurrini, che nella prima parte di stagione sono già riusciti a battere avversarie del calibro di Inghilterra, Paesi Bassi, Francia e Belgio.

Per i due match con i pari età tedeschi il tecnico Daniele Zoratto ha convocato 22 calciatori classe 2007, che si raduneranno mercoledì 22 marzo al CPO di Tirrenia per sostenere nel pomeriggio la prima seduta di allenamento.

L’elenco dei convocati

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Federico Colombo (Milan), Mattia Cappelletti (Milan), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Nicolas Trabucchi (Parma), Christian Garofalo (Napoli), Manuel Maffessoli (Atalanta), Christian Cama (Roma), Gianluca Maggiore (Atalanta);

Centrocampisti: Niccolò Gariani (Atalanta), Giacomo Arduini (Roma), Ernesto Perin (Milan), Alessandro Di Nunzio (Roma), Matias Mancuso (Inter), Diego Pisani (Fiorentina), Elia Plicco (Parma), Alessandro Olivieri (Empoli);

Attaccanti: Mattia Mosconi (Inter), Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Andrea Orlandi (Empoli).