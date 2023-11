Convocati Italia per l’Ucraina: Spalletti manda in tribuna l’obiettivo del Milan. Di seguito la lista completa

Il ct Spalletti ha deciso quali giocatori convocare in vista della gara di questa sera contro l’Ucraina a Leverkusen. In tribuna vanno Berardi, Carnesecchi, Lazzari, Cambiaso e Colpani (quest’ultimo monitorato con grande attenzione dal Milan per il futuro). La lista.

Portieri: Donnarumma, Provedel, Vicario.

Difensori: Di Lorenzo, Dimarco, Gatti, Biraghi, Buongiorno, Darmian, Acerbi, Mancini.

Centrocampisti: Bonaventura, Jorginho, Cristante, Frattesi, Barella.

Attaccanti: Scamacca, Raspadori, Kean, Chiesa, Politano, Zaniolo, El Shaarawy.