Convocati Italia U21, la scelta di Nunziata su Colombo: la lista

Il commissario tecnico dell’Italia U21, Carmine Nunziata, ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro San Marino ed Irlanda

In questa sosta delle nazionali, l’Italia U21 sfida San Marino ed Irlanda per le qualificazioni all’Europeo di categoria: questa la lista dei convocati di Carmine Nunziata. C’è anche Lorenzo Colombo, l’attaccante di proprietà del Milan, in prestito al Monza.

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).