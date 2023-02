Convocati Italia U16: ci sono quattro giovani del Milan

Convocati Italia U16, il ct Bernardo Corradi convoca quattro calciatori del Milan per i prossimi impegni: la lista al completo

Dopo lo stage che si è tenuto a inizio mese a Coverciano, terminato con il successo (3-1) nell’amichevole con la Rappresentativa di Lega Pro, la Nazionale Under 16 tornerà a radunarsi domenica al Villaggio Azzurro di Novarello e lunedì partirà alla volta dell’Albania per disputare una doppia amichevole con i pari età albanesi.

Sono 22 i calciatori classe 2007 convocati da Daniele Zoratto per i primi due match ufficiali del 2023, in programma martedì 21 febbraio (ore 17) a Tirana e giovedì 23 febbraio (ore 12) ad Elbasan.

L’Italia, che lo scorso novembre in Francia ha vinto il Torneo ‘Val de Marne’, nella prima parte di stagione ha collezionato 5 successi, 2 pareggi e 4 sconfitte. Sono 3 i precedenti tra le Nazionali Under 16 di Italia e Albania, con un bilancio di 2 vittorie per gli Azzurrini e un pareggio.

L’elenco dei convocati

Portieri: Massimo Pessina (Bologna), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori: Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Federico Colombo (Milan), Jacopo Contarini (Juventus), Christian Garofalo (Napoli), Siaka Diallo Khallouki (Juventus), Manuel Maffessoli (Atalanta), Giorgio Vezzosi (Sassuolo);

Centrocampisti: Giacomo Arduini (Roma), Guido Della Rovere (Cremonese), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Mattia Liberali (Milan), Alessandro Olivieri (Empoli), Ernesto Perin (Milan), Elia Plicco (Parma);

Attaccanti: Francesco Castaldo (Bologna), Stefano Maiorana (Fiorentina), Mattia Mosconi (Inter), Andrea Orlandi (Empoli).