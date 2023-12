Convocati Atalanta per il Milan: ecco quando verranno annunciati

Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, non ha ancora diramato la lista dei convocati per la gara contro il Milan

Ancora un po’ di attesa prima di scoprire le scelte di Gian Piero Gasperini per i suoi convocati per Atalanta Milan di stasera. Il tecnico dei bergamaschi non ha ancora diramato la lista completa, ma lo farà entro l’ora di pranzo.

Come riferisce l’Ansa, il motivo di tale decisione è legato alle condizioni fisiche di Berat Djimsiti, il quale effettuerà l’ultimo test in mattinata per capire se potrà essere della partita. Sicura l’assenza di Kolasinac, il quale ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra.