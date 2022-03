Convocate Milan Femminile per il Napoli: le scelte di Ganz per il match

Le convocate del Milan Femminile per il match casalingo contro il Napoli: le scelte del tecnico rossonero Ganz

Al Vismara tornano in campo le rossonere per la 16ª giornata di Serie A Femminile. Si gioca contro il Napoli domani alle ore 14.30 e queste sono le giocatrici convocate da Mister Ganz per l’occasione:

PORTIERI

Babb, Cazzioli, Giuliani.

DIFENSORI

Agard, Árnadóttir, Codina Panedas, Fusetti, Guagni, Thrige, Tucceri Cimini, Zanini.

CENTROCAMPISTI

Adami, Grimshaw, Jane.

ATTACCANTI

Bergamaschi, Cortesi, Crotti, Longo, Miotto, Stapelfeldt, Thomas.