Conti, parla l’agente: «Fiorentina? 50% di chance che l’affare si faccia»

L’agente di Andrea Conti ha parlato della situazione di mercato riguardante il suo assistito e del possibile trasferimento alla Fiorentina

Il mercato rossonero è attivo in entrata, ma non solo. Dopo la partenza di Duarte infatti il Milan ha in piano anche altre uscite. Tra queste potrebbe figurare quella di Andrea Conti. Il terzino, che finora ha trovato pochissimo spazio in campo, potrebbe rimanere in Serie A passando alla Fiorentina.

Sulla trattativa si è espresso l’agente del giocatore, Mario Giuffredi. Questo il suo commento ai microfoni di Radio Punto Nuovo: «Per ora c’è il 50 per cento di possibilità che l’affare si faccia».