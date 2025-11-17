Conte rientra dalla pausa e dirige l’allenamento del Napoli. Dialogo aperto con la squadra dopo tre gare senza vittorie. Ultime

Conte è tornato a guidare il Napoli dopo una settimana di assenza da Castel Volturno: dialogo aperto con la squadra

Antonio Conte è tornato a Napoli dopo la settimana di permesso trascorsa a Torino e ha ripreso immediatamente a dirigere l’allenamento a Castel Volturno. La squadra azzurra, reduce da tre partite senza vittorie, si è finora allenata sotto la guida dello staff tecnico.

Secondo quanto si apprende dall’ANSA, al suo rientro Conte ha subito avviato un dialogo con la squadra, un confronto che proseguirà nei prossimi giorni, man mano che rientreranno i giocatori impegnati con le Nazionali.

Non è esclusa la presenza del presidente Aurelio De Laurentiis a Castel Volturno, che nei giorni scorsi ha blindato la permanenza del tecnico, ribadendo la fiducia totale nonostante il momento difficile. Il club si stringe intorno all’allenatore per superare la crisi.