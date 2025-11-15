Napoli Milan, Conte già in crisi per la Supercoppa: ha perso il 40% dei gol

Napoli Milan, Antonio Conte dovrà fare a meno di due titolarissimi fondamentali. Perde tanti gol

Nonostante manchi ancora un mese al fischio d’inizio, l’attenzione dei rossoneri è già rivolta alla Supercoppa Italiana e, in particolare, alla semifinale delle final four che vedrà il Diavolo affrontare il Napoli. L’opportunità di conquistare il primo trofeo stagionale appare più concreta, non solo per la forma del Milan, ma soprattutto a causa delle gravi defezioni che stanno colpendo i partenopei.

Assenze pesanti per il Napoli di Conte

Il club campano, allenato da Antonio Conte, tecnico pugliese noto per il suo carisma e per la sua ossessione tattica dovrà fare a meno di alcuni elementi cruciali. L’infermeria azzurra è affollata e, in vista della Supercoppa, si registrano assenze di altissimo livello che minano profondamente l’ossatura della squadra.

Tra gli indisponibili spiccano due nomi su tutti: Kevin De Bruyne e André-Frank Zambo Anguissa.

Kevin De Bruyne , il talentuoso centrocampista belga, regista e faro offensivo della squadra, è costretto ai box.

, il talentuoso centrocampista belga, regista e faro offensivo della squadra, è costretto ai box. Al suo fianco, mancherà anche André-Frank Zambo Anguissa, il potente mediano camerunese, vero e proprio motore in mezzo al campo, insostituibile per fisicità e dinamismo.

Queste assenze non sono solo qualitative, ma incidono in maniera drastica anche sui numeri.

L’impatto numerico sulle reti stagionali

I due centrocampisti, De Bruyne e Anguissa, hanno condiviso un peso offensivo sorprendente in questa prima parte di stagione. Le statistiche parlano chiaro: in due hanno messo a segno ben 8 reti sulle 20 totali realizzate finora dalla squadra di Conte in stagione, rappresentando esattamente il 40% della produzione offensiva complessiva.

Per i partenopei, la perdita di due pilastri con un tale peso in zona gol – oltre al loro fondamentale contributo in fase di costruzione e rottura – si preannuncia un ostacolo quasi insormontabile.

Per il Milan, dunque, si apre uno scenario favorevole. Affrontare un Napoli privo di due dei suoi migliori marcatori e di due motori del centrocampo, aumenta esponenzialmente le chance di raggiungere la finale. Il Diavolo dovrà comunque mantenere alta la concentrazione, ma il percorso verso il trofeo appare, al momento, notevolmente spianato.