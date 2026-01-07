Conte dopo Napoli Verona: «Sono partite che rischi di perdere, ci sono stati questi due episodi negativi per noi, avrebbero potuto ammazzare chiunque»

Conte dopo Napoli Verona ha parlato e analizzato su Dazn la partita pareggiata 2-2 con non poche polemiche verso le decisioni arbitrali

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato a DAZN al termine della sfida pareggiata 2-2 contro il Verona di Paolo Zanetti allo stadio Maradona, analizzando la prestazione degli azzurri e soffermandosi sugli episodi che hanno indirizzato la gara.

Il Napoli di Conte si è fermato sul pareggio in una partita più complicata del previsto. Gli azzurri, andati sotto di due reti dopo i gol di Frese e Orban, hanno mostrato carattere e personalità riuscendo a rimettere il match in equilibrio grazie alle reti di McTominay e Di Lorenzo, senza però completare la rimonta. Un risultato che lascia sensazioni contrastanti, ma che secondo il tecnico partenopeo va letto anche alla luce delle difficoltà incontrate e della reazione mostrata dalla squadra nei momenti più delicati.

PAROLE – «Non c’è solo delusione. Sono partite che rischi di perdere, ci sono stati questi due episodi negativi per noi in cui potevamo fare meglio. Sul rigore la valutazione è particolare, ma la accettiamo. Questi due episodi negativi avrebbero potuto ammazzare chiunque, ma siamo stati bravi. Anche su Hojlund, non so dove si sarebbe dovuto mettere il braccio, cosa deve fare? Amputarselo? Diventa difficile così, ma andiamo avanti»

FAVORITE? – «A me non interessa parlarne, poi sulle mie parole scatenate un putiferio. Sappiamo di affrontare una squadra forte che in due anni ha giocato due finali di Champions League. Andremo lì con voglia e determinazione, cercando di dare sempre il massimo, sapendo che ci sarà sempre grande attenzione mediatica»

VERSO L’INTER… – «Non ho detto nulla di strano, ma solo fatto dei complimenti a Inter, Milan e Juventus. Non ho detto nulla di negativo, ma solo ricordato la storia di questi tre top club. Se dico qualcosa sugli arbitri succede un putiferio, se lo fanno gli altri nulla. Capisco di essere un personaggio mediatico, ma questa cosa mi capita solo in Italia, in Inghilterra no»

QUOTE MILAN GENOA – I rossoneri ospitano in casa il Genoa di De Rossi: obbligo tre punti per rimanere nel gruppo di testa della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.02 su Goldbet e su Lottomatica.