Conte al Napoli, niente da fare per il Milan: ACCORDO TOTALE. Adesso manca solo la firma tra il tecnico e i partenopei

Adesso ci siamo davvero per l’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Una trattativa durata a lungo tra il club partenopeo e il tecnico, accostato anche al Milan come erede di Stefano Pioli.

Come riferisce Fabrizio Romano su X, sono stati trovati gli accordi per gli ultimi dettagli contrattuali col Napoli, dallo stipendio fisso ai diritti di immagine. Documenti approvati, l’allenatore ex Inter e Juve firmerà un contratto fino al 2027. Ora manca soltanto la firma finale sul contratto, prima dell’annuncio del club.