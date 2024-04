Conte Milan, è la prima scelta di questa rivale di Serie A! Previsti contatti: cosa filtra NOVITÀ

Conte Milan, è la prima scelta di questa rivale di Serie A! Previsti contatti: cosa filtra. La NOVITÀ sul tecnico seguito dai rossoneri

Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, allenatore seguito anche dal Milan per il futuro della panchina rossonera in caso di addio di Pioli: ecco gli ultimi aggiornamenti da Orazio Accomando su X.

PAROLE – «Antonio Conte è oggi la prima scelta del Napoli. Contatti per cercare intesa su contratto e progetto tecnico. Massimiliano Allegri non è oggi un nome per la panchina del Napoli».