Conte, Milan o ritorno alla Juve? Chiara la posizione del club bianconero

Quale futuro per Antonio Conte? Il tecnico, attualmente senza squadra, è stato accostato alla panchina del Milan e della Juve

Tra i nomi più caldi degli allenatori accostati alla panchina del Milan per il dopo Pioli c’è sicuramente quello di Antonio Conte. Quello del tecnico salentino è un nome che continua con insistenza a circolare anche in orbita Juve, per quello che sarebbe un ritorno.

Stando a quanto riferito da Marco Conterio a 90° Minuto, tuttavia, da parte della società bianconera non c’è la volontà di un ritorno al passato nonostante l’apertura di Conte a questa possibilità.