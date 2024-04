Conte Milan, Longo RIVELA: «Non è una possibilità concreta, anche se…». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Daniele Longo, tramite il proprio profilo Instagram, ha analizzato i possibili sostituti di Pioli sulla panchina rossonera per la prossima stagione.

PAROLE – «Il Milan cerca un allenatore che sappia ascoltare le idee della dirigenza e queste non sono caratteristiche di Conte. In questo momento, anche se non bisogna chiudere nessuna partita, Conte non è una possibilità concreta. Tutto può cambiare ma ad oggi non è un candidato forte. Thiago Motta lo era ma, da quello che mi risulta, ha un pre-accordo con la Juve».