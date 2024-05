Conte Milan: nuovo incontro con il Napoli per sistemare gli accordi! La RICHIESTA dell’allenatore alla società

Sono ore calde per il futuro di Conte, accostato anche al Milan. Nuovo incontro con il Napoli, la richiesta dell’allenatore

Si sta delineando il futuro di Antonio Conte, accostato anche al Milan per il dopo Pioli, in panchina.

In tal senso come riportato da Gianluca Di Marzio proseguono, intanto, in maniera costante i contatti tra il Napoli e l’allenatore. Nelle prossime ore è previsto un ulteriore incontro per cercare tutti gli accordi definitivi e, se trovati, procedere quindi con gli sviluppi formali.