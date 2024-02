Conte Milan, aumenta la concorrenza: un top club di Serie A sul tecnico

Conte-Milan, aumenta la concorrenza sul tecnico salentino: anche la Roma dei Friedkin si iscrive alla corsa

Antonio Conte è un nome forte per la panchina del Milan della prossima stagione. Come riferito da Tuttosport, i rossoneri, nonostante le smentite di Ibrahimovic, l’hanno messo in pole per il post Pioli.

La concorrenza tuttavia non manca: la Roma ci starebbe pensando. Il salentino rappresenta un sogno per i Friedkin anche se De Rossi ha chance di permanenza.