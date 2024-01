Conte Milan, voci insistenti sulla panchina: tutta la verità

Conte Milan, voci insistenti sulla panchina rossonera: tutta la verità in vista della prossima stagione e gli aggiornamenti

Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci che vedrebbero un approdo di Antonio Conte sulla panchina del Milan a partire dalla prossima stagione.

L’interesse per il tecnico ex Tottenham c’è sicuramente, ma una decisione su Pioli e sull’eventuale sostituto verra presa soltanto in primavera. Oggi ogni discorso è prematuro. Lo riporta il Corriere della Sera.