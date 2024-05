Conte Milan, nessun accordo col Napoli! Rientrano in corsa tutte le altre pretendenti: le NOVITÀ

Conte Milan, nessun accordo col Napoli! Adesso rientrano in corsa tutte le altre pretendenti: le NOVITÀ e gli aggiornamenti

Tuttomercatoweb ha fornito preziosi aggiornamenti per quanto riguarda il futuro di Antonio Conte, allenatore che i tifosi rossoneri non smettono di sognare per la panchina del Milan.

Stando a quanto riportato l’ex ct della Nazionale non avrebbe ancora un’intesa totale col Napoli, che resta comunque solo una parte dell’accordo che poggerà anche su progettualità e feeling col presidente ADL. Per questo motivo non si possono escludere ancora le altre pretendenti, tra cui appunto i rossoneri.