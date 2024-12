Conte contro Marotta e l’Inter: «Napoli favorito per lo scudetto? Se non lo vince lui non sarebbe contento»

Conte in conferenza stampa ha lanciato una frecciata a Marotta e all’Inter riguardo lo scudetto: le parole verso Lazio Napoli

Conte in conferenza stampa di presentazione della partita tra Napoli e Lazio di Coppa Italia ha lanciato una frecciata a Marotta e all’Inter.

MAROTTA HA DETTO CHE SONO I FAVORITI – «Ripeto, il direttore può dire quello che vuole, sicuramente conoscendolo molto bene, avendoci lavorato, ma penso che a fine anno se non dovesse essere l’Inter la vincente dello Scudetto non sarebbe poi molto contento e non considererebbe la stagione una buona stagione. Posso dirlo perché lo conosco molto bene, poi ognuno deve recitare la propria parte, magari anche dall’interno qualcuno può spingerlo a dire qualcosa come questo ma ripeto, stiam parlando di una squadra che non ha due squadre, ma due squadre e tre quarti, quindi il nulla cosmico. Si stanno concentrando molto su di noi e non vedono forse chi veramente può essere chi gli crea fastidio. Ma sono stra-convinto che sono parole che si porta via il vento, se non dovessero vincerlo lui non sarebbe molto contento e tanti dovrebbero farsi delle domande».

