Conte: «Cerchiamo di superare un momento difficile»

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha commentato così la sconfitta subita contro l’Arsenal. Le sue parole:

«Sicuramente sono deluso, mi dispiace per i nostri tifosi perché so quanto conti per loro questo match. Viviamo un brutto risultato, una sconfitta. La prestazione però è stata buona. Cerchiamo di superare un momento difficile, vogliamo rivedere in campo Kulusevski, anche Bentancur è vicinissimo al recupero. E io so di poter contare anche su giocatori come Pape Sarr, Bryan Gil, Tanganga e Skipp, è stato importante averli potuti far giocare in questo periodo»