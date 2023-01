Conte: «Ho tanti motivi per essere felice»

Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria del Tottenham contro il Crystal Palace. Ecco le sue parole riportate dall’Equipe

«Ho tanti motivi per essere felice, soprattutto per i giovani. Perché stiamo affrontando una situazione difficile senza giocatori importanti, soprattutto in attacco. Oggi Yves Bissouma è stato espulso per una partita. Rodrigo Bentancur è infortunato, a centrocampo abbiamo faticato un po’. Invece una bella risposta di Oliver Skipp e una bella risposta di Pape Sarr. Ero felice per Bryan Gil, perché Gil migliorerà di partita in partita»