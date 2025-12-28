Conferenza stampa Tomori: «Rinnovo? Sono felice qui. Inter forte, ma noi lo siamo altrettanto. La diffida non mi preoccupa e vi spiego perchè»

Conferenza stampa Tomori: il difensore inglese ha parlato nel post-partita della gara vinta contro il Verona: ottimismo sul rinnovo

Dopo il successo per 3-0 contro il Verona, Fikayo Tomori si è presentato nella sala stampa di San Siro per analizzare la prova del Milan e rispondere alle domande sul suo futuro. Il difensore inglese, apparso sereno e determinato, ha ribadito la centralità del collettivo nel progetto di Massimiliano Allegri, sottolineando come la solidità ritrovata sia la chiave per ambire al titolo nel 2026.

Non avete subito gol…

«Siamo felici. Nelle ultime partite avevamo preso troppi gol e volevamo tornare a ciò che abbiamo fatto ad inizio stagione. Quindi siamo contenti. Dobbiamo riposare, recuperare e poi tornare con lo stesso atteggiamento di oggi».

Sei pronto a firmare il rinnovo?

«Sono contento qua. È un grande club così. Ci metto tutto il mio massimo. Le cose fuori succedono, ci pensano la società e i miei agenti. Io sono concentrato su quello che succede in campo».

Chi c’è più forte di voi?

«Difficile domanda. Inter è una squadra forte, da quando sono arrivato sono sempre primi o secondi. Sono una grande squadra, ma anche noi lo siamo. Oggi abbiamo vinto e il nostro lavoro per oggi è finito, ma da domani penseremo a venerdì».

Eri preoccupato per la diffida?

«Onestamente no, non mi faccio condizionare. Faccio sempre il massimo per la squadra. Se prendo un giallo, succede… Abbiamo una squadra forte: se non gioco una partita, c’è un altro che può giocare».