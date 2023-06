Milan Verona, Pioli vuole i tre punti e spiega perchè

Stefano Pioli vuole i tre punti nella sfida di domani contro il Verona: il tecnico in conferenza ha spiegato i motivi. Le sue parole

Durante la conferenza stampa prima di Milan-Verona, Stefano Pioli ha dichiarato:

«Significherebbe essere la squadra che dopo il Napoli che ha fatto più punti in casa, siamo il Milan abbiamo il dovere di dare il massimo. Eravamo partiti per rivincere qualcosa, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande Champions, un campionato sufficiente: potevamo puntare al secondo posto, abbiamo lasciato per strada qualcosa, il Napoli ha fatto qualcosa di straordinario quindi rivincerlo no. Dovremo essere bravi ad imparare da questa stagione complicata, impareremo e cresceremo».

